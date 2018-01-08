T24 LogoT24 Logo
Dünya

WHO - UNICEF : Somali’de bir milyon çocuğa kızamık aşısı

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Somali Federal Hükümeti Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF) ile ortak olarak, ülke genelinde, altı aylık ile 10 yaş arasındaki bir milyondan fazla çocuğu k

08 Ocak 2018 14:12

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Somali Federal Hükümeti Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF) ile ortak olarak, ülke genelinde, altı aylık ile 10 yaş arasındaki bir milyondan fazla çocuğu kapsayan kızamık aşısı kampanyası düzenledi.
UNICEF\'in ilgili raporuna göre Somali’de, 2017’deki ciddi kuraklık döneminde, önceki yıllara göre \"endişe verici derecede\" yüksek sayılan 23 bin kızamık vakası bildirildi. Bu vakalardan yüzde 83’ü 10 yaşından küçük çocuklardı.
WHO Somali Temsilcisi Dr. Ghulam Popal, “WHO\'nun önceliği, Sağlık Bakanlığı\'na destek vermek, yerel sağlık otoriteleri ve ortaklarıyla kızamık gibi salgın hastalıkları kontrol altına almak ve tüm Somali çocuklarına aşı sağlama konusunda yakın ortaklık sürdürmektir. Kızamık hastalığının aşısı olmasına rağmen hala daha bu kadar vaka görülmesi çok kötü” dedi.
Salgınla başa çıkmak için, 2017 yılının Mart ve Nisan aylarında iki tur kızamık aşısı kampanyası gerçekleştirildi ve dokuz aylıklar ila beş yaş arasında 516 bin 934 çocuğa ulaştı.
UNICEF temsilcisi Jesper Moller, “Ortaklarımızla birlikte UNICEF, 2017\'de kuraklıktan etkilenen çocuklar ve aileler için mükemmel sonuçlar elde etti; ancak, kriz henüz bitmedi. Açlık tehdidi büyümeye devam ediyor ve kızamık gibi salgın hastalıklar devam ediyor. Çocukları bu ölümcül hastalığa karşı korumanın tek yolu toplu aşı kampanyalarıdır. Ve 2018\'de farkında olmaya devam edeceğiz ve acil durum çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Kızamık aşısı kampanyasının yanı sıra ihtiyacı olan çocuklara A vitamini desteği de uygulanacak.
WHO ve UNICEF tarafından desteklenen sağlık çalışanları, bağışıklık durumundan emin olmayan veya aşı olmamış olan yetişkinleri de aşılanmaya teşvik ediyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimOcak DHASomali Federal Hükümeti Sağlık Bakanlığı Dünya SağlıkWHOBirleşmiş MilletlerYardım Fonu UNICEFUNICEFSomalideBuWHO Somali Temsilcisi Dr Ghulam PopalSağlık BakanlığıSomaliKızamıkSalgınlaMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24