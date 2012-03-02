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Whitney Houston’ın ölüm nedeni belli oldu!

11 Şubat’ta bir otel odasında tek başına hayatını kaybeden 48 yaşındaki Whitney Houston’ın ani ve trajik ölümü bundan böyle resmi kayıtlara ‘kaza’ olarak geçecek.

02 Mart 2012 15:03

 

 
T24 - Whitney Houston’ın anti depresanla alkolü aynı anda aldığı için ‘kaza’ sonucu hayatını kaybetti olarak kayıtlara geçecek.
 
Kayıtlara geçen raporda, ünlü yıldızın vücudunda herhangi bir boğuşma ya da fiziksel zorlamadan ötürü meydana gelen darbe izine rastlanılmadığı ifadeleri yer alıyor. Bunların üzerine vakada çalışan her kişi Houston’ın vücudunda ve otopsi raporunda kesinlikle bir zorlanma ya da intihar izine rastlanmadığını da resmi olarak doğruladı
 
E! News’ın haberine göre ise: “Otopsi raporu ve muhtemelen önümüzdeki hafta çıkacak olan toksikoloji raporu Beverly Hills Polis Departmanı’nda detaylı olarak incelenecek. Eğer varsa diğer elementler ele alınacak ve bu dava çok kısa bir süre sonra “kaza” adı altında kapanacak.” şeklinde anlatılıyor.
 

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