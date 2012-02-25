Whitney Houston'ın mezarına 24 saat koruma

T24 - Otel odasında ölü bulunan ABD’li ünlü sanatçı Whitney Houston’ın, 500 bin dolarlık mücevherleriyle birilikte gömülmesi, mezar soyguncuların hedefi olabileceği endişesi yarattı.



11 Şubat’ta kaldığı Beverly Hilton otelinde su dolu bir küvette ölü bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston’ın mezarı 24 saat silahlı bodyguard korumasında olacak.

Bodyguard filminde söylediği “I Will Always Love You” şarkısıyla ünlenen sanatçının yakınları, Houston’ın mezarı başında bodyguard beklemesini ironik olarak yorumladı.

Ünlü sanatçı, yaklaşık 500 bin dolar değerindeki en sevdiği mücevherleriyle,



Altın kaplama tabut

ABD’nin New Jersey Eyaleti’ndeki Fairview Mezarlığı’na altın kaplama bir tabutla gömüldü. Sanatçının ailesi, mücevherleriyle gömülen sanatçının mezarına zarar verilmesinden endişe duyduklarını ve iki korumanın 24 saat boyunca mezar başında bekleyeceğini belirtti.