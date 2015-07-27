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Whitney Houston'ın kızı hayatını kaybetti

Houston tüm servetini kızı Kristina Brown'a bırakmıştı

Whitney Houston (solda), Bobbi Kristina Brown

27 Temmuz 2015 11:00

Amerikalı şarkıcı ünlü şarkıcı Whitney Houston ve R&B sanatçısı Bobby Brown'ın kızları Bobbi Kristina Brown, hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Kristina Brown, 31 Ocak'ta Atlanta'daki evinde küvetin içinde bilincini kaybetmiş halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Annesi ve babası gibi şarkıcı olan Brown'ın beyninde giderilemeyen hasar oluştuğu belirtilmişti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Brown'ın hayatını kaybettiği duyurularak, hastanedeki mücadelesi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür edildi.

Kristina'nın annesi Altı Grammy ödüllü Whithey Houston da 11 Şubat 2012'de Beverly Hills'te kaldığı otel odasının küvetinde ölü bulunmuştu. Uyuşturucu aldığı belirlenen Houston'a yapılan otopsi, sanatçının küvetin içine yüzüstü düşerek kazara boğulduğunu ortaya çıkarmıştı.,

Houston tüm servetini kızı Kristina Brown'a bırakmıştı.

 

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