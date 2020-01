Whatsapp'tan gönderilen mesajlarda 'virüs' tehditi

Ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta hızla yayılan “WhatsApp ücretli olacak” mesajlarının kullanıcıların telefon fihristi ve cihazlarındaki fotoğrafları ele geçirmek için gönderilen bir tür virüs olduğu ortaya çıktı. Virüsle mesajları gönderdiği iddiasıyla hacker A.O. gözaltına alındı.

Akıllı telefon kullanıcılarının popüler mesajlaşma servisi WhatsApp kullanıcıları bir süredir otomatik olarak ya da bir arkadaşlarından ”Cumartesi sabah itibari ile Whatsapp ücretli olacak. En az 10 kişiye bu mesajı gönderirseniz logonuz mavi olacak ve ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz. Aksi halde Whatsapp 0,01 Euro mesaj olacak”, “Whatsapp 10’uhcu yılını kutluyor” mesajlarını alıyor. Bu mesajlara inanan kişilerin çokluğu nedeniyle mesajlar kısa sürede yayıldı. Mesajlar sosyal medyada da o kadar yoğun konuşuldu ki Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Emniyet araştırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, mesajlarla ilgili araştırma başlattı. Mesajda verilen Whatsapp’ın adresinde de uygulamanın ücretli olacağına ilişkin bir bilgi yoktu. Mesajlara inanarak diğer kullanıcılara geçen kişilerin telefon fihristi ve cihazlarındaki fotoğrafların ele geçirildiği belirlendi. İstihbarat ekipleri, virüs programını hazırlayarak yayan bir kişinin bilgisayarının IP adresine ulaştı. IP adresinden bu kişinin İstanbul Ataşehir’de yaşadığı belirlendi.

Denizli'den çıktı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Ancak operasyon düzenlenen kişinin bir süre önce Denizli’ye gittiği belirlendi. Denizli’deki adresin tespit edilmesiyle hacker olduğu belirtilen A.O. gözaltına alındı. Bilgisayarı incelenmek üzere İstanbul’a getirildi. İddiayı kabul etmeyen A.O., serbest kalırken, bilgisayarındaki incelemenin sürdüğü belirtildi. Virüslü mesajlarla telefon numaraları ve fotoğrafların hangi amaçla ele geçirilmek istendiği saptanamadı. Virüsün bir ekip tarafından yayıldığı değerlendirilirken, bu kişileri de bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

10. yıl yalanı

2009 yılında Amerikalı Brian Acton ve Ukraynalı Jan Koum tarafından kurulan WhatsApp Inc. isimli şirketin uygulaması olan ve ilk olarak iPhone’lar arasında yayılan Whatsapp, her akıllı telefonda çalışan popüler bir anlık mesajlaşma yazılımı haline geldi. Günlük 200 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan Whatsapp’ta her gün 400 milyon fotoğraf paylaşılırken, 10 milyar mesaj alınıp gönderiliyor.

Bu mesaja inanmayın

Whatsapp ile ilgili telefon telefon dolaşan mesajlardan biri de şöyle: “Whatsapp 10’uncu yılını kutluyor. Bizi desteklediğiniz için siz değerli üyelerimize teşekkürü borç biliriz. Bu mesajı Whatsapp kullanıcısı 10 arkadaşınıza ilettiğiniz takdirde 5 sene ücretsiz Whatsapp kullanma hakkını kazanacaksınız. İnandırıcı gelmedi mi? Web sayfamız da konuyla ilgili açıklamalarımıza göz atabilirsiniz. Mesajınız 10 Whatsapp üyemize ulaştıktan sonra kutucuk yeşil olacak ve siz 5 sene ücretsiz üyelik kazanmış olacaksınız tebrikler!!!”