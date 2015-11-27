Whatsapp'tan 413 sürücüye ceza

Kayseri’de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kısa süre önce valilik tarafından başlatılan ihbar hattı, trafik kurallarını ihlal eden 413 sürücüye ceza yazılmasını sağladı. Polis, 413 sürücüye vatandaşın fotoğraf çekerek Whatsapp’tan yaptığı şikayete cezai işlem uygulaması dikkat çekti.

Kayseri'de olumsuz hava koşullarında doğabilecek sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen ‘Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri' ve ‘Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyonu' toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol katıldı.

Toplantıda İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Abdullah Dede, slayt sunum yaptı. Sunum da eğitimde trafik, kış lastiği, ticari araçların karıştığı kazalar, ticari araçların denetimi, sinyalizasyon sistemleri, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ve Whatsapp uygulamasıyla ilgili istatistik bilgiler verdi. Trafik kurallarını ihlal edenlerle ilgili oluşturulan şikayet hatlarına gelen ihbarlar ve ihbarların değerlendirilmesiyle ilgili de bilgiler verildi.

Vali Orhan düzgün ise toplantıda yaptığı konuşmada amaçlarının trafik kazalarının ve kazalara bağlı üzücü olayların önüne geçmek olduğunu ifade etti. Vali Düzgün, trafik kazalarından gerek ölüm, gerekse yaralı sayısını azaltılmasını amaçladıklarını ve bunun içinde toplantı düzenlediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek bakımından toplantıya katılan kuruluşlarla, katkıları ve destekleriyle yeni tedbirler almamız sağlanıyor. Kış lastiği uygulaması, elektronik denetim sistemleri gibi tedbirler önemli yer alıyor. Bunların tabii uygulamasının giderek artırılmasını, vatandaşlarımızın trafikte daha güvenli ve huzurlu seyretmesini sağlamak bakımından bugün ki gündemimizde özellikle trafik eğitimlerinin yapılması, kış lastiği uygulamasının gözden geçirilmesi, ticari araçların denetimi özellikle toplu taşıma araçları ile birlikte. Bunların hem sürücülerinin eğitimi konusunda geçtiğimiz dönemlerde de kurul toplantılarında kararlar alınmıştı. Ve birçoğu uygulamaya geçirildi.”

Vali Orhan düzgün, kısa zaman önce uygulamaya koydukları Whatsapp uygulamasının ilgi gördüğüne işaret etti. Vali Düzgün, bu uygulama ile vatandaşın polise yardımcı olduğunu aktararak, “Trafik kuralı ihlali yapanlarla ilgili olarak yaklaşık 400'ün üzerinde vatandaşımız ihbarda bulundu. Bunlara ceza uygulandı.” dedi.