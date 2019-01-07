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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'tan 3 yeni özellik

WhatsApp, grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartma desteği özelliğini getirdi

07 Ocak 2019 19:49

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS uygulamasına 3 yeni özellik birden getirdi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. 
2019'a hızlı bir giriş yapan WhatsApp, iPhone kullanıcılarını hayli sevindirecek. Zira şirket iOS uygulamasına 3 yeni özellik birden ekledi. 
ntv.com.tr'de yer alan habere göre, bugün yayınlanan WhatsApp 2.19.10 sürümü, iOS kullanıcıları için grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartma desteği, WhatsApp durumları için 3D Touch desteği gibi özellikler getiriyor.

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