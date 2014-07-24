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Bilim / Teknoloji

Whatsapp’ta şikayet yağmuruna neden olan hata

Binlerce kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger, Google Play'deki son güncellemenin ardından 'Bellek yetersiz' hatası vermeye başladı

24 Temmuz 2014 19:07

Akıllı telefonlar için geliştirilen platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp Messenger, yeni hata yüzünden kullanıcılarından şikayet  yağmuruna tutuldu. Geçen hafta gelen güncellemenin ardından oluşan bellek hatası hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

 

‘Bellek yetersiz’

 

Defalarca aynı işlemi deneyen binlerce kullanıcının karşısına "Başarısız oldu. Bellek yetersiz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.Telefon hafızasından bir kaç fotoğraf sildikten sonra tekrar deneyen kullanıcılar anlık düzelme olduğunu gördü. Fakat hata için kalıcı bir çözüm yolu bulunamadı.

 

Androıd hatası

 

Android kullanıcılarında sıklıkla görülen hata, karşı tarafa görüntü, ses ve video gönderiminde daha çok karşımıza çıkıyor. Mesajlaşma sırasında hata vermeyen WhatsApp son güncellemeden sonra bir çok şikayet aldı. Google Play Store'da karşılaştıkları sorunları dile getiren kullanıcılar, hataların düzeltildiği bir güncelleme bekliyor.

 

 

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