Whatsapp'ta mavi tik yeniliği

Whatsapp son dönemde yaptığı birçok güncelleme ve beta testlerine bir yeni özellik daha ekledi. Whatsapp'ın beta sürümünde test edilmeye başlanan bu yeni özellik ile artık bildirim ekranına gelen mesajlara okundu onayı verilebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta ile 2.18.214 sürümüne yükselttiği uygulamasına ‘okundu olarak işaretle’ özelliği getirdi. Artık kullanıcılar bildirim menüsünden okuduğu mesajlar için de mavi tik gönderebilecek.

'Okundu olarak işaretle' özelliği henüz geliştirme aşamasında olduğu için henüz tüm kullanıcılar için yayınlanmadı. Şirket geliştirmeler tamamlandıktan sonra bu özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına sunacağını açıkladı.

Mavi tik tartışması

Şirket mavi tik özelliğini geliştirmeyi hedeflerken, uygulamaya bu özelliğin geldiği günden itibaren süren gizlilik tartışması devam ediyor. Gelen tepkilerden sonra mavi tik özelliğinin aktifleştirilmesini kullanıcıların inisiyatifine bırakan şirket buna rağmen kullanıcılarından tepki çekmeye devam ediyor. Hatta avukat Christian Solmecke’e göre mavi tik, gizlilikle ve kanunlarla ilgili nedenler dolayısıyla yasalara aykırılık arz ediyor.