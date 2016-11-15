WhatsApp'ta görüntülü konuşma dönemi

Facebook'un iki yıl önce satın aldığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a görüntülü konuşma özelliği eklendi.

1 milyardan fazla kullanıcısı olan uygulamaya getirilen görüntülü konuşma özelliği de tıpkı mesajlaşma gibi "uçtan uca şifreleme" teknolojisi ile işleyecek.

Bu da yapılan konuşmanın takibini "teknik olarak imkansız" kılıyor.

IOS, Android ve Microsoft işletim sistemli cihazların tamamında kullanılabilecek olan özellik, 180 ülkedeki kullanıcılara aşama aşama açılacak.

Firma tarafından özellikle vurgulanan "güvenlik" faktörünün yanında, yenileme, "çoklu-çalışma" özelliği ile birlikte güncellenecek.

Buna göre, görüntülü konuşma yapılırken, aynı anda telefondaki başka uygulamalarla da ilgilenilebilecek.

Görüntülü konuşma özelliğinin 180 ülkede aşama aşama yayınlanacak güncellemelerle devreye girmesi bekleniyor.

Eski Yahoo çalışanları Jan Koum ve Brian Acton tarafından 2009 yılında kurulan WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.