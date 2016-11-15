T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

WhatsApp'ta görüntülü konuşma dönemi

Facebook'un iki yıl önce satın aldığı popüler mesajlaşma uygulamasına görüntülü konuşma özelliği eklendi. Firmadan yapılan güncelleme açıklamasında, "güvenlik" faktörüne önemli bir vurgu var.

15 Kasım 2016 16:19

Facebook'un iki yıl önce satın aldığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a görüntülü konuşma özelliği eklendi.

1 milyardan fazla kullanıcısı olan uygulamaya getirilen görüntülü konuşma özelliği de tıpkı mesajlaşma gibi "uçtan uca şifreleme" teknolojisi ile işleyecek.

Bu da yapılan konuşmanın takibini "teknik olarak imkansız" kılıyor.

IOS, Android ve Microsoft işletim sistemli cihazların tamamında kullanılabilecek olan özellik, 180 ülkedeki kullanıcılara aşama aşama açılacak.

Firma tarafından özellikle vurgulanan "güvenlik" faktörünün yanında, yenileme, "çoklu-çalışma" özelliği ile birlikte güncellenecek.

Buna göre, görüntülü konuşma yapılırken, aynı anda telefondaki başka uygulamalarla da ilgilenilebilecek.

Görüntülü konuşma özelliğinin 180 ülkede aşama aşama yayınlanacak güncellemelerle devreye girmesi bekleniyor.

Eski Yahoo çalışanları Jan Koum ve Brian Acton tarafından 2009 yılında kurulan WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FacebookFirmadanWhatsAppAndroidMicrosoftYahooJan KoumBrian Acton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24