Whatsapp'ta dolandırılmayın

WhatsApp’ta yaratılan sahte hesaplarla dolandırıcılık furyası başladı. Bilgisayarla indirilen programla yüzlerce sahte WhatsApp hesabı yaratmak mümkün.

Dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dolandırıcıların yeni adresi oldu. İnternette kurulan yeni platformlarla yüzlerce farklı telefon numarası üzerinden sahte WhatsApp hesabı alarak, kullanıcılarına ücretsiz mesajlar atabilmek mümkün. İstenilen şekilde değiştirilen profil ismiyse alınan bu WhatsApp hesaplarının başta dolandırıcılar olmak üzere reklamdan pazarlamaya kadar birçok farklı alanda kullanılmasına imkan sağlıyor.

Siteye üye olunuyor

WhatsApp’ta farklı bir numarayla mesaj atabilmek için ‘kandırma’ yöntemi kullanılıyor. Bunun için Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlara ‘Bluestack App Player’ adında bir program yükleniyor. Bu program aslında Android işletim sisteminin bilgisayarlar üzerinde çalışmasını sağlıyor. Bu program indirildikten sonra açılan Android işletim sistemine WhatsApp uygulamsı yükleniyor. Uygulamanın onaylanması için ise bir internet adresine üye olunması ve bu adresten sahte bir numara alınması sağlanıyor. WhatsApp’ın kullanılabilmesi için gereken doğrulama kodu telefon araması üzerinden alınarak, yine bir internet sitesi üzerinden dinleniyor. Böylece sahte numaralı bir WhatsApp hesabına sahip olunabiliyor. Profil ismiyse sahte hesabı alan kişi tarafından değiştirilebiliyor. Buradan girilecek numaralarla diğer WhastApp kullanıcılarına mesaj fotoğraf ve sesli mesaj gönderilebiliyor.

Tek numaradan daha fazla numara isteyen uyanıklar ise bilgisayara yüklenen Android işletim sistemine bir uygulamayı daha yüklemesi gerekiyor. Bu uygulama, daha fazla sahte telefon numarası hattının açılmasını sağlıyor. Başka bir deyişle dolandırıcılık yapmak isteyen biri bu uygulamayı kullanarak farklı numaralarda WhatsApp kullanıcılarına ulaşabiliyor. Böylece WhatsApp, bir telefon numarası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit etse bile saniyeler içinde yaratılacak yeni sahte telefon numarası oluşturabilmek mümkün. Bu da WhatsApp’ın başının dertte olduğunun en büyük göstergesi.

Yeni nesil suçlar

Giderek her ülkedeki yaş gruplarında popüler hale gelmeye başlayan WhatsApp, işlenen suçlarla adını duyurmaya başladı. Geçen yıl İspanya’nın Murcia şehrinde bir genç, popüler mesajlaşma servislerinden Whatsapp’ta başkalarının neler konuştuğunu anında takip etme imkânı veren program yaptığını öne sürerek binlerce kişiyi dolandırmayı başarmıştı. Türkiye’deyse WhatsApp üzerinden fuhuş yaptıran bir şebeke yakalanmıştı. Kullanıcılara erotik fotoğraflı mesajlar atan Türkiye’deki mobil iletişim operatörüne ait bir numaranın sahibi tespit edilerek yakalanmıştı.