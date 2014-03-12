Whatsapp'ta beklenen güncelleme geldi

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android uygulaması 2.11.186'ya yükseltildi. Uygulamanın yeni sürümüyle beraber, 'Ayarlar' kısmı üzerinden 'Hesap' bölümüne gelerek, 'Gizlilik' kısmından 'Son Görüntülenme' zamanını kapatabilmek mümkün hale geliyor.
Benzer şekilde aynı bölüm üzerinden profil detaylarına dair bilgilerin görünürlüğü de benzer şekilde değiştirilebiliyor. Yani profil fotoğrafınızı ve durumunuzu istediğiniz takdirde pasif olarak ayarlayabiliyorsunuz.
İşte Whatsapp'ın yeni sürümüyle gelen özellikler:
Son görünümleri, resim ve profil durumu için yeni gizlilik ayarları
Fotoğraflara hızlı paylaşım için homescreen linki eklendi
Bir arkadaşına servis için ödeme yeteneği eklendi (yılda 0,89 €)
Sohbetlere uzun video gönderme özelliği eklendi
Bir widget ile ana ekranda okunmamış iletileri görüntülemek için seçenek eklendi (Android 3.0 ve üstü için)
Profil fotoğrafı ve grup simgelerine paylaşmak veya kaydetme seçeneği eklendi
Kullanıcıların gönderebileceğiniz sohbet geçmişi arttı
Bazı Sony akıllı telefonlarda emoji gönderme sorunu çözüldü
Samsung Galaxy Note 3 ve diğer Sony akıllı telefonlarda sesli notlar kayıt sorunu çözüldü
Hintçe dil için destek etkinleştirildi
Android cihazınıza WhatsApp uygulamasını güncellemek için yapmanız gereken tek şey, Google Play Store’a giderek benim uygulamalarımdan WhatsApp güncellemesini seçmek.