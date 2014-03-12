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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'ta beklenen güncelleme geldi

Android kullanıcılarının uzun zamandır beklediği dev Whatsapp güncellemesi nihayet yayınlandı. Peki Whatsapp'ta ne değişti?

12 Mart 2014 08:45

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android uygulaması 2.11.186'ya yükseltildi. Uygulamanın yeni sürümüyle beraber, 'Ayarlar' kısmı üzerinden 'Hesap' bölümüne gelerek, 'Gizlilik' kısmından 'Son Görüntülenme' zamanını kapatabilmek mümkün hale geliyor.

Benzer şekilde aynı bölüm üzerinden profil detaylarına dair bilgilerin görünürlüğü de benzer şekilde değiştirilebiliyor. Yani profil fotoğrafınızı ve durumunuzu istediğiniz takdirde pasif olarak ayarlayabiliyorsunuz.

İşte Whatsapp'ın yeni sürümüyle gelen özellikler:

Son görünümleri, resim ve profil durumu için yeni gizlilik ayarları

Fotoğraflara hızlı paylaşım için homescreen linki eklendi

Bir arkadaşına servis için ödeme yeteneği eklendi (yılda 0,89 €)

Sohbetlere uzun video gönderme özelliği eklendi

Bir widget ile ana ekranda okunmamış iletileri görüntülemek için seçenek eklendi (Android 3.0 ve üstü için)

Profil fotoğrafı ve grup simgelerine paylaşmak veya kaydetme seçeneği eklendi

Kullanıcıların gönderebileceğiniz sohbet geçmişi arttı

Bazı Sony akıllı telefonlarda emoji gönderme sorunu çözüldü

Samsung Galaxy Note 3 ve diğer Sony akıllı telefonlarda sesli notlar kayıt sorunu çözüldü

Hintçe dil için destek etkinleştirildi

Android cihazınıza WhatsApp uygulamasını güncellemek için yapmanız gereken tek şey, Google Play Store’a giderek benim uygulamalarımdan WhatsApp güncellemesini seçmek.

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