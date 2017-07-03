WhatsApp'ın yeni özelliği gece modu

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni özelliğinin 'gece modu' olduğu öğrenildi.

Ontrava'nın haberine göre, popülerliği günden güne artan mesajlaşma uygulaması şimdi de kullanıcılarına gece modu hizmetini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu yeni özellikle, kamera ara yüzü ile çekilen fotoğrafların düşük ışık koşullarına rağmen kamera işlevselliğini artırmaya yönelik olacak.

Ön ve arka kameraya uygulanmasının yanı sıra geçişlerin de kolaylıkla yapılması dışında yenilikte, yakınlaştırma, uzaklaştırma ve LED aşı açma kapama gibi seçenekleri de olacak.

Şimdilik, gece modu özelliğinin görüntülü aramalarda olacağından bahsedilmedi; ancak yakın bir zamanda özelliğin görüntülü aramalara eklenebileceği yönünde tahminler yürütülüyor.