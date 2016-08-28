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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ın tepki çeken özelliği nasıl kapatılır?

İşte iPhone ve Android telefonlar için talimatlar...

28 Ağustos 2016 17:54

WhatsApp kuruluşundan bu yana ilk defa Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını ve bazı şirketlerin kullanıcılara mesaj göndermesine izin verileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kullanıcı tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Peki WhatsApp'ın tepki çeken adımından etkilenmemek için ne yapılabilir?

 

Bilgi paylaşma özelliği nasıl kapatılır?

 

Android kullanıcılarının bu özelliği kapatması için öncelikle Whatsapp'ta Ayarlar> Hesap bölümüne girmesi gerekiyor. Daha sonra ise 'Hesap bilgilerimi paylaş' seçeneğindeki işareti kaldırmanız gerekiyor.

iPhone kullanıcılarının bu özelliği kapatması için ilk olarak Ayarlar> Hesap bölümüne gitmesi gerekiyor. Daha sonra ise 'Hesap bilgilerini paylaş' seçeneğini değiştirin.

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