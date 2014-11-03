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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ın sesli arama hizmeti 2015'te devreye girecek

WhatsApp'ın sesli arama hizmetinin açılış tarihi, 2015'in ilk aylarına ertelendi

03 Kasım 2014 00:07

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda popüler sohbet uygulamasına çağrı gönderebilme ve alabilme işlevi ekleme planlarını duyurmuştu. Wi-Fi üzerinden çalışacak olan işlevin 2014'ün ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyordu. Ancak bu hafta Code/Mobile konferansında konuşan WhatsApp CEO 'su Jan Koum, bazı teknik sorunlar yaşadıklarını ve bu nedenle işlevin gecikeceğini söyledi. Bu sorunlar arasında WhatsApp uygulamasının mikrofon erişiminin olmaması da bulunuyor.

Sevilen uygulama, 2014'ün başlarında Facebook tarafından satın alınmıştı. Facebook'un mesaj göndermeye ve Wi-Fi üzerinden sesli görüşmeler yapmaya izin veren Facebook Messenger adında bir uygulaması da var. İki uygulamanın sesli görüşme konusunda birbirlerine nasıl rakip olacakları merak konusu, ancak Koum'a göre iki uygulama birbirine rakip değil - Facebook Messenger, cep ve masaüstü uygulamalarını kullananları hedeflerken WhatsApp, sadece mobil cihazlarda çalışacak biçimde geliştiriliyor.

 

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