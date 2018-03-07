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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ın mesaj silme özelliği için güncelleme geliyor

Yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajlar, artık daha uzun bir süre için de silinebilecek

07 Mart 2018 04:28

2017 yılında çıkardığı mesajları silme özelliği ile uzun süredir beklenen bir güncellemeyi kullanıcılarının beğenisine sunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, konuya ilişkin yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Şu an için WhatsApp kullanıcıları, 7 dakika yani 420 saniye içerisinde attıkları mesajları silebiliyor. Yeni servis edilmesi beklenen güncellemeyle ise bu süre 4096 saniyeye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkıyor.

Halen test aşamasında olan bu özelliğin Mayıs ayı içerisinde iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

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