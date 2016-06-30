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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'ın 'bilinmeyen' 8 işlevsel özelliği

WhatsApp dünyanın en çok kullanılan sohbet programı olma özelliğini koruyor

30 Haziran 2016 16:53

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp’ın ‘gizli’ kalmış az kişinin bildiği çarpıcı özellikleri mevcut.

İşte WhatsApp’ın kullanımını daha basit hale getirecek, teknolojiyle ilgili her konuda olduğu gibi kolaylık sağlayacak 8 işlev;

 

Sohbet kısayolları oluşturun

 

Eşinizle sıkça WhatsApp üzerinden mi görüşüyorsunuz? Cihazınızın giriş ekranına sohbet ekranını açmanızı sağlayacak bir kısayol ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz

Sohbeti açıp, menü düğmesine basmanız, ardından "Sohbet kısayolu ekle" seçeneğine dokunmanız yeterli.

 

Resim kitaplığı

 

WhatsApp üzerinden paylaşımda bulunmak harika olabilir, ancak paylaşımlar bazen canınızı sıkabiliyor. Özellikle her hafta yüzlerce şaka içerikli resim paylaşan gruplara üye iseniz. Bu resimler, cihazınızdaki alanı tüketebildiği gibi yanlış kişilerin eline geçtiğinde utanç verici olabilir.

Resimlerin otomatik olarak cihazınıza indirilmesini engellemek için Ayarlar > Veri kullanımı yolunu izleyin.

Otomatik medya indirme altında Mobil veriyi kullanırken, Wi-Fi'ye bağlıyken ve Dolaşımdayken seçeneklerini devre dışı bırakın.

 

Mesajları zamanlayın

 

Kardeşinizin doğum gününü unutmaktan endişe ediyorsanız, Android'de Seebye Scheduler ROOT gibi bir uygulamadan faydalanabilir, iOS'ta Message Scheduler for WhatsApp'ı indirebilirsiniz. Root'lu bir Android'e veya jailbreak'li bir iPhone'a ihtiyacınız olacak.

 

Blind Carbon Copy

 

Blind Carbon Copy (BCC), epostalarda alıcıların birbirinden haberdar olmasını engelleyen, sıkça kullanılan bir işlev.

WhatsApp'ta benzer bir işlevi Seçenekler > Yeni yayın altından etkinleştirebilir ve mesajınızı göndermek istediğiniz kişileri seçebilirsiniz. Mesajlarınızı kimin aldığını görebilecek, herkese özel olarak cevap gönderebileceksiniz.

 

WhatsApp'ı kilitleyin

 

Telefonunuzu başkaları da mı kullanıyor? Cihazınızı belki çocuklarınıza oyun oynaması için, belki sekreterinize görüşmelerinizi gerçekleştirmesi için teslim ediyorsunuz.

WhatsApp'ı kilitlemenin ve meraklı gözleri uzak tutmanın ise bir yolu var. Bu iş için Android'de AppLock, iOS'ta iApp Lock uygulamalarından faydalanmanız gerekiyor. Uygulamanın Android sürümü root'a ihtiyaç duymazken iOS sürümü, jailbreak'li cihaz gerektiriyor.

 

Sohbetleri susturun

 

Aile üyelerinizle veya iş arkadaşlarınızla dolu bir gruba mı üyesiniz? Bu grupların zaman zaman işe yaradığından şüphe yok, ancak muhtemelen çoğu zaman ilginizi çekmeyecek şeyler hakkında uyarılar alıyorsunuz. Sorun ise grubu terk etmeniz halinde diğer üyeleri kırmaktan çekinmeniz. Ama kuzeninizin yeni bebeğinin yaptığı "şirin" şeyler hakkında her defasında neden uyarı almak isteyesiniz ki?

Kendinizi kurtarmak için sessize almak istediğiniz sohbeti açın ardından Seçenekler > Sessize al seçeneklerine dokunun. Burada sohbeti sekiz saat, bir hafta veya bir yıl susturma gibi seçenekler bulacaksınız. Dilerseniz gruptan gelen uyarıları da kapatabilirsiniz.

 

Arama

 

Önemli bir telefon numarasını veya eposta adresini aramanız gerektiğinde, WhatsApp'ın dahili arama işlevini kullanabilirsiniz. Seçenekler > Arama yolunu izleyin ve aradığınız cümleyi girin.

 

Yıldızlı mesajlar

 

Eski mesajlar arasında ümitsizce gezinmek yerine, önemli mesajlar size ulaştığında onları işaretleyerek saklamak, daha etkili olmaz mıydı? Bunun için saklamak istediğiniz mesaja uzun dokunun ve ekranın üst tarafında beliren star simgesine dokunun. Yıldız eklediğiniz mesajlara Seçenekler > Yıldızlı mesajlar yolundan ulaşabilirsiniz.

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