WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı

Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın mayıs ayında 800 milyon olan aktif kullanıcı sayısı, eylül ayında 900 milyona ulaştı.

Facebook tarafından Şubat 2014’te 19 milyar dolara satın alınan mesajlaşma servisi WhatsApp, ne kadar başarılı bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mart ayında Google Play üzerinden 1 milyar kez indirildiği açıklanan WhatsApp, haziranda da Messenger uygulamasıyla beraber Amazon’un Kindle uygulamasına entegre edilmişti. Son olarak Android için web platformunun da gelmesiyle kendisine olan ilgiyi artıran mesajlaşma servisi, ağustos ayında bu güncellemeyi iPhone kullanıcıları için de sunmuş ve gücüne güç katmıştı.