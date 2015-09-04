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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı

Facebook, dünyanın en popüler mesajlaşma servisini, 19 milyar dolara satın almıştı

04 Eylül 2015 16:34

Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın mayıs ayında 800 milyon olan aktif kullanıcı sayısı, eylül ayında 900 milyona ulaştı.

Facebook tarafından Şubat 2014’te 19 milyar dolara satın alınan mesajlaşma servisi WhatsApp, ne kadar başarılı bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mart ayında Google Play üzerinden 1 milyar kez indirildiği açıklanan WhatsApp, haziranda da Messenger uygulamasıyla beraber Amazon’un Kindle uygulamasına entegre edilmişti. Son olarak Android için web platformunun da gelmesiyle kendisine olan ilgiyi artıran mesajlaşma servisi, ağustos ayında bu güncellemeyi iPhone kullanıcıları için de sunmuş ve gücüne güç katmıştı. 

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