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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'da sesli görüşme nasıl olacak?

WhatsApp'un uzun zamandır beklenen sesli görüşme özelliğine dair yeni görüntüler geldi

09 Mart 2015 10:44

Şu an dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp insan ilişkilerine doğrudan etki edecek duruma kadar geldi. Zira WhatsApp'ta geçtiğimiz aylarda kullanıma sokulan 'mavi tik' özelliğinin birçok kişinin ilişkisini zedeleyeceği söylenmişti. Diğer taraftan, şu an için mesajlaşma alanında hizmet veren WhatsApp'ın yakında sesli arama özelliğini de devreye sokacağı biliniyor.

Bu özellik için uzun zamandır çalışmaları sürdüren WhatsApp aslında yavaş yavaş bu özelliği test etmeye başladı. Bu anlamda bugün iPhone Italia  tarafından WhatsApp'ın sesli görüşme özelliğinin bazı test görüntüleri yayınlandı.

Öte yandan WhatsApp'ın bu özelliğinin internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabileceğini hatırlatalım. Önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile kullanıma sunulması beklenen bu özellik, ilk başta belli bölgelerde kullanılabilecek ancak kısa sürede tüm dünyada kullanılabilir hale gelecek.

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