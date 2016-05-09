Whatsapp’a yeni özellikler geliyor

Daha önce birçok güncelleme ile dikkatleri üzerine çeken WhatsApp, bu sefer video arama, sesli mesaj ve NFC özelliği ile geliyor. Popüler mesajlaşama uygulaması WhatsApp, mevcut özelliklerine yenilerini ekliyor. Sesli arama özelliğinin artık geride kaldığını anlayan WhatsApp, bunun yerine artık görüntülü konuşma özelliği getirmek istiyor.



Sesli mesaj özelliği

Sesli mesaj özelliği ile aradığınız kişinin interneti kapalıysa veya çekmiyorsa ona sesli mesaj bırakabileceksiniz.



NFC Tag özelliği



Rakiplerine fark atabilecek bir diğer uygulama ise NFC Tag özelliği, bu özellik ile firmalara kolayca WhatsApp üzerinden kendilerini eklemelerini sağlayabilecek.

Masaüstü uygulaması

Sosyal medya devi Whatsapp'ın, Windows ve Mac platformları için masaüstü uygulaması çıkarmak için gün saydığı iddia edildi.

Daha önce WhatsApp Web'i çıkararak kullanıcıların WhatsApp deneyimine farklı bir alternatif sunan Facebook, o alternatiflere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

WABetaInfo adlı Twitter hesabından paylaşılan ekran görüntülerinde, WhatsApp tarafından hazırlanan bir bültende WhatsApp uygulamasının Windows ve Mac platformaları için indirme tuşları göze çarpıyor.