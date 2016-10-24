WhatsApp’a yeni özellikler geldi

WhatsApp uygulamasına yeni özellikler eklendi.

WhatsApp uygulamasının arayüzünde ufak değişiklikler yapıldı. Gönderme butonu başta olmak üzere, sohbet ekranında kimi değişiklikler yapıldı.

WhatsApp uygulaması içerisinde fotoğraf ve video gönderirken, fotoğraf ve videoların üzerine yazılar yazmak, emoji karakterleri eklemek ve çizim yapmak mümkün hale getirildi.

Bir diğer yenilik de grup konuşmalarında yapıldı. Grup konuşmalarının ayarlarında yöneticileri bir bağlantı (link) bekliyor. Söz konusu bu bağlantı, bir başka WhatsApp kullanıcısına yollandığında, tek bir tıklama ile gruba girmek mümkün oluyor.

Bu sayede grup konuşmalarına başka kullanıcıları eklemek kolaylaşıyor. “Gruba davet bağlantısı” olarak adlandırılan bu linke sadece grup yöneticileri erişebiliyor.