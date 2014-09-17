WhatsApp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp'ın en önemli eksikliği olarak görülen sesli arama özelliği çok yakında kullanıcılara sunulabilir.

Mesajlaşma uygulamaları arasında en popüleri, yakın zamanda Facebook'un satın aldığı WhatsApp. SMS ücretlerinden kurtulmaya izin veren uygulamanın en önemli eksiği ise, sesli çağrılar yapmanıza izin vermemesi olsa gerek. Ancak WhatsApp, bu eksikliği çok yakında giderebilir. Bu yönde bir söylenti, kısa bir süre önce de ortaya çıkmıştı, ancak bu seferki işaretler daha sağlam görünüyor.

WhatsApp'ın sesli aramalara izin vereceği bilgisi, direkt olarak olmasa da firmanın kendisinden geliyor. İlk olarak NDTV Gadgets'ın yaptığı keşfe göre iOS'taki bir izin uyarısı, bu işlevin ipucunu veriyor. WhatsApp'a mikrofonunuza erişme izni vermediyseniz, ekrana şu mesaj geliyor: "WhatsApp, sesli mesaj gönderebilmek, sesli videolar kaydedebilmek, sesli çağrılar yapabilmek ve alabilmek için mikrofon erişimine ihtiyaç duyar."

Sesli çağrı özelliği, WhatsApp'ın içerisinde bulunsa da henüz etkinleştirilmemiş gibi görünüyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor, ancak bu aşamaya gelmiş olması, ona çok yaklaştığımızın bir işareti. WhatsApp'a gelecek bir sesli görüşme işlevi, bu alanda önde gelen Viber uygulamasının canını biraz sıkabilir.