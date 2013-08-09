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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Mobil dünyasının en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik daha geliyor

09 Ağustos 2013 04:12

 

Telefon kullanıcılarının popüler mesajlaşma uygulası Whatsapp'a sesli mesaj özelliği geliyor. Uygulamayı kullananlar bundan sonra birbirlerine sesli mesaj gönderebilecek. Gelen bilgilere göre, sesli mesaj göndermek için bas konuş mantığı kullanılacak. Kullanıcılar seslerini kaydedip karşı tarafa gerçek zamanlı olarak yollayabilecek.
Bunların yanı sıra, yeni özellikle birlikte ses kaydının sesin geliş yönüne göre ayarlanacağı ifade ediliyor. Whatsapp’tan yapılan son açıklamaya göre tüm dünyada kullanıcılar günde yaklaşık 11 milyar mesaj atıyorlar. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 300 milyon.

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