Whatsapp'a yakında bilgisayar desteği gelebilir

Popüler anlık mesajlaşma yazılımı Whatsapp, mobil platformlardan sonra çok yakında bilgisayar desteği de kazanabilir.

Whatsapp'ın rakiplerinden biri olan Telegram'ın kurucularından Pavel Durov ise Whatsapp'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Whatsapp yetkililerinin Telegram'a ait web geliştirme kitini kullanmak için kendileriyle temas ettiklerine dikkat çeken Durov, Whatsapp'ın web sürümünün yayınlanabileceğinin sinyalini verdi.

Whatsapp'ın masaüstü sürümünün geleceğine ilişkin bir diğer sinyal ise AndroidWorld.nl isimli sitenin yayınladığı bir kod sayfasıydı. Kodlara dikkatlice bakıldığında Whatsapp'ın web üzerinde çalışmalarının bulunduğu dikkat çekiyor.

Elbette tüm bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret ve şirketten resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Ancak tıpkı Facebook Messenger'da olduğu gibi Whatsapp'ın da masaüstü sürümünün yayınlanması pek çok kullanıcı için yeni bir deneyim olacağa benziyor.