Whatsapp'a mesaj alıntılama özelliği geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android uygulaması için yayınlanan en son beta sürümünde mesaja uzun süre basıldığında gerçekleştirilebilen aksiyonlara yenilerini ekliyor. Hali hazırda bir WhatsApp mesajının üstüne uzun süre basıldığında mesajı yıldızlamak, silmek, iletmek veya kopyalamak mümkün oluyor. Beta versiyonla birlikte bu menüye eklenen yanıt ikonuna benzeyen ok ise kullanıcıların söz konusu mesajı alıntılamasını ve doğrudan bu mesaja yanıt verilmesini sağlıyor. Bu yeni araç Twitter'ın alıntılama özelliğine fazlasıyla benziyor.

Facebook'un sahibi olduğu sohbet uygulaması, son zamanlarda uçtan uca şifreleme, açılır pencere üzerinden hızlı cevap, doküman yükleme aracı, Google Drive üzerinden sohbet yedekleme ve masaüstü uygulaması gibi özelliklere kavuşmuştu.

Sohbetler için ideal

WhatsApp'ın yeni aracına bire bir sohbetlerde fazla ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak kalabalık grup sohbetlerinde söz konusu özellikten sıklıkla faydalanılması muhtemel gözüküyor. Çok sayıda mesajın biriktiği bir sohbeti geriden gelerek okuyan ve geride kalmış bir mesaja yanıt vermek isteyenler adına oldukça işe yarayacağı düşünülen alıntılama özelliğinin sohbetlerin konusunu tekrar eskiye döndürmeyi de kolaylaştırması bekleniyor.

Alıntılanan mesaja dokunulduğunda ise kullanıcılar söz konusu mesajın bulunduğu bölüme yönlendiriliyor. Böylelikle mesajın hangi bağlam çerçevesinde anlamak da kolaylaşıyor.

Seri mesajlarda işe yaramıyor

Ancak bu yöntem, arka arkaya seri halinde atılan mesajları alıntılama konusunda henüz işe yaramıyor. Alıntılama işlevi ilk etapta sadece tek mesaj için geçerli olacak olsa da, ilerleyen dönemde özelliğin geliştirilmesi ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor.

WhatsApp Android uygulamasının yeni beta sürümünde boy gösteren alıntılama özelliğinin yakında uygulamanın tam sürümüne gelmesi ve tüm Android cihaz sahiplerinin kullanımına sunulması bekleniyor. Alıntılama özelliğinin WhatsApp'ın iOS, web ve masaüstü sürümlerine ne zaman geleceği konusunda ise şimdilik bir ipucu verilmiş değil.