Whatsapp'a hızlı mesaj özelliği

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a geçen akşam yayınlanan iOS 9.1 güncellemesiyle birlikte 'hızlı mesaj' özelliği geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Whatsapp'a gelen hızlı mesaj özelliğini iOS 8 ile birlikte pek çok uygulama kullanıyordu. Hızlı cevap özelliği sayesinde uygulamayı açmadan kilit ekranında ve bildirim çubuğundan cevap yazılabiliyor.

Yani size gelen bir Whatsapp mesajını artık Whatsapp'a girmeden, ekran kilitli olmasına karşın anında cevap verebileceksiniz. Bu anlamda kullanıcılar işin kullanışlı olacağa benzeyen özelliği kullanmak için iOS 9.1 güncellemesini indirmek ve Whatsapp'ı son sürümde tutmak yeterli.

WhatsApp'ın bir diğer yeniliği ise Apple Watch oldu. Yine güncelleme almadan enteresan bir şekilde WhatsApp, Apple Watch'a destek vermeye başladı. WhatsApp'a gelen mesajları artık Apple Watch üzerinden görüntüleyebilir ve cevap verebilirsiniz.