WhatsApp'a güncelleme geldi ama kullanıcılar isyanda; işte nedeni

Popüler mobil uygulama Whatsapp’a dün yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte Whatsapp’a da hikayeler özelliği eklendi. Ancak gelen güncelleme ile durum ve kişiler sekmelerinin yerleri değişti.

Söz konusu hamleye tepkiler de gecikmedi. Kullanıcılarına danışmadan böyle bir adım atan WhatsApp bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.

Peki Whatsapp güncelleme kaldırma nasıl yapılır?

Bu sorunun cevabı maalesef pek çok kullanıcının hoşuna gitmeyecek zira WhatsApp'a gelen güncellemeler kaldırılmıyor. Whatsapp’a yeni bir güncelleme gelirse düzeltmeler yapılabiliyor.

Whatsapp’ta profil fotoğrafınızın yanında + işaret olacak. Bu işarete dokunduğunuzda Whatsapp arkadaşlarınızın güncellemelerini görebilirsiniz.

Aynı zamanda sizde oradan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın fotoğraflarına yaptığınız yorumlar onlara mesaj olarak gidecektir.

Yeni güncellemeye tepkiler

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp'a tepki gösterdi. Tepkilerin merkezinde kaldırılan kişiler sekmesi ve 24 saatte silinen durum var.

Dün geceden beri WhatsApp'a tepki yağıyor. Nedeniyse yeni güncelleme. Güncellemeyle Uygulamada "kişiler" sekmesi ortadan kaldırılırken bu simge yerine hikaye özelliğinin bulunduğu "durum" geldi.

Kişiler sekmesi ise daha önceden grup oluşturmak için kullanılan sohbet simgesine taşındı. Ancak Kişiler simgesini bulamayanlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada dakikalarca "Kişilerim nerede" sorusuna cevap arayan kullanıcılar için Whatsapp'ta bir açıklama metni yer alıyor:

WhatsApp Durum güncellendi. Favoriler/Kişiler sekmesi artık Durum Sekmesi oldu. WhatsApp kolaylıkla telefonunuzun adres defterindeki kişilerden hangilerinin WhatsApp kullandığını belirleyebilmektedir. Yeni sohbet yaratmak için simgeye bastığınızda kişilerinizin bir listesini göreceksiniz. Favoriler/Kişiler sekmesini geri getirmeniz mümkün değildir.