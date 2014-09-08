WhatsApp'a görüntülü konuşma özelliği mi geliyor?

600 milyon aktif kullanıcıya ulaşan WhatsApp’ın görüntülü konuşma özelliği üzerinde çalıştığı bilgisi kullanıcılarını heyecanlandırdı. Ücretsiz mesajlaşma, sesli mesaj, fotoğraf ve görüntü yollama gibi kolaylık sağlayan WhatsApp’ın görüntülü konuşma özelliğini de eklemesiyle kullanıcı sayısının artacağı ifade edildi. Bu özelliğinin birçok dili de desteklemesi bekleniyor.

İlgi daha yüksek

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şimdiye kadar görüntülü konuşma kolaylığı sağlayan birçok program olmasına rağmen WhatsApp’ın diğerlerine göre daha çok ilgi toplaması bekleniyor. İnternette dolaşan bu bilgilere rağmen WhatsApp’tan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.