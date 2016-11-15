WhatsApp’a görüntülü konuşma özelliği

Sohbet uygulaması WhatsApp'a görüntülü konuşma özelliğinin gelip gelmeyeceği uzun süredir konuşuluyordu. Özelliğin uygulamaya eklendiği ve "gelecek günlerde" kullanıcılara ulaştırılacağı, WhatsApp'ın resmî blogunda duyuruldu.

WhatsApp, kullanıcıların görüntülü konuşmalarının "uçtan uca şifreleme" yöntemiyle korunacağını ve bu sayede görüntülerin WhatsApp da dahil olmak üzere hiçkimse tarafından görülmeyeceğini teyit etti.

Bir milyar kullanıcısı var

WhatsApp'ın hâlihazırda bir milyardan fazla kullanıcısı var. Uygulama, hizmete sunulmasının ardından önce SMS'in yerini almış, sonra da telefon etme özelliğinin kazandırılmasıyla daha da popülerleşmişti.

Uygulamaya görüntülü konuşma özelliğinin eklenip eklenmeyeceğiyle ilgiliyse uzun süredir söylentiler vardı. Facebook'un başka bir ürünü olan Facebook Messenger'da bu özellik uzun süredir var. Görüntülü konuşma özelliği, farklı uygulamalar ve şirketler için bir yarış hâlini aldı. Alanın liderlerinden Skype'ı 2011 yılında Microsoft satın alırken, Apple, ürünlerinde FaceTime'ı hizmete sunmuş ve Google ise kısa süre önce Duo'yu piyasaya çıkartmıştı.

"Herkesin kullanmasını istiyoruz"

WhatsApp, özellikle gelişmekte olan ve yükselen ülkelerde son derece yaygın biçimde kullanılıyor. Yeniliğin duyurulduğu blog yazısında WhatsApp, "Bu özellikleri herkesin kullanabileceğine emin olmak istedik, sadece en pahalı, en yeni telefonları alabilen kişilerin veya en güçlü hücresel bağlantıların olduğu ülkelerde yaşayanların değil" açıklamasını yaptı.

2014 yılında Facebook, Whatsapp'ı yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Uygulama en son, telefon numarası gibi bazı kullanıcı bilgilerini Facebook'la paylaşacağı duyurusuyla basında yer almıştı. Kullanıcıların karşı çıkmasıyla ise bilgilerin aktarılması ve kullanılması geçici olarak askıya alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÜ/BÖ