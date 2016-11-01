WhatsApp'a görüntülü arama özelliği geldi

Uzun süredir beklenen WhatsApp için görüntülü arama özelliği sonunda geldi. Beta sürecinin ardından popüler uygulamada artık görüntülü arama mümkün hâle getirildi.



WhatsApp uzun süredir beklenen görüntülü görüşme desteğini nihayet kullanıcılarına sundu. Geçtiğimiz günlerde beta kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu özellik, artık herkes tarafından kullanılabiliyor.



Skype ve FaceTime uygulamalarında olduğu gibi video konferans yapılabilmesini sağlayan WhatsApp görüntülü konuşma özelliği, deneme sürecinin ardından sonunda uygulamadaki yerini aldı.



WhatsApp'ta görüntülü arama yapmak ise çok basit. Tıpkı telefonunuzdaki sesli aramada olduğu gibi konuşmak istediğiniz kişinin ekranını açarak 'Görüntülü Arama'yı seçiyorsunuz.



Henüz tüm kullanıcılara sunulmayan yeni güncellemenin, kısa süre içinde bütüm WhatsApp kullanıcılarına gönderilmesi bekleniyor.