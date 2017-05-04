WhatsApp'a erişim sorunu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, gece 22.00 sularında çöktü. Dünya genelinde birçok Twitter kullanıcı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getirdi. WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söylerken, erişim sorunu Twitter'ın Türkiye ve dünya listesinde en çok konuşulan konu oldu. WhatsApp'taki sorun 2,5 saatin ardından düzelmeye başladı.

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp, saat 22.00'de dünya genelinde çöktü.

Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülürken, kullanıcılar, erişim sorununu sosyal medyada uzun süre tartıştı.

Whatsapp'tan ilk açıklama

Reuters haber ajansına konuşan WhatsApp sözcüsü, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Sözcü hangi ülkelerin kesintiden etkilendiklerini ise açıklamadı.

BTK’dan açıklama

Bilgi Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan sorunla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır."

Sorun çözülmeye başladı

WhatsApp'taki erişim sorunu 2,5 saatin ardından yavaş yavaş düzelmeye başladı. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada erişim sorununun bittiğini yazdı.