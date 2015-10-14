Whatsapp'a 3D Touch desteği

Akıllı telefon uygulaması Whatsapp, dün akşam saatlerinde güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone 6S'lerin en önemli özelliği olarak gösterilen 3D Touch fonksiyonu Whatsapp'a da eklenmiş oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, WhatsApp, iOS platformundaki uygulamasını güncelleyerek Apple'ın iPhone 6S ile birlikte tanıttığı 3D Touch desteğini ekledi.

Whatsapp'a 3D Touch özelliği

3D Touch, yeni nesil MacBook'larda ve iPhone 6S'lerde bulunan bir özellik. Telefonu bastırma şiddetine duyarlı hale getiren 3D Touch ile artık Whatsapp üzerinde sohbetlerde aldığınız ve gönderdiğiniz fotoğrafları videoları ve linkleri hızlı şekilde paylaşabileceksiniz.



Nedir 3D Touch?

Apple 3D Touch'ı "peek" ve "pop" olarak ikiye ayırıyor. Peek, dokunduğunuz öğeyle ilgili bir ön-izleme penceresi açarken Pop, bu içeriği gerçekten açmanıza olanak tanıyor. Amaç, arayüz içerisinde daha hızlı ve kolay dolaşmanız.



Örneğin Facebook uygulamasının simgesine kuvvetli basarak direk olarak durum güncellemesi yapabiliyor, veya eposta uygulamasında epostalara sert dokunarak postalarınıza hızla göz atabiliyorsunuz. Apple, 3D Touch işlevini kullanırken işlevi parmaklarınızla hissetmeniz için iPhone'un titreşim yeteneklerini de bir adım öteye taşımış. Yenilenen haptic feedback bileşeni, kullandığınız işleve göre parmağınıza 10 milisaniye veya 15 milisaniye gibi kısa geri bildirimler gönderebiliyor.