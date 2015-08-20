WhatsApp Web iPhone'da

Android kullanıcılarının uzun bir süredir faydalanabildiği WhatsApp Web artık iPhone kullanıcıları için de yayına girdi.

iPhone kullanıcıları için büyük bir eksiklik de böylece giderilmiş oldu. Şu anda bir WhatsApp güncellenmesi görünmüyor fakat yeni gelecek güncelleme ile artık iPhone kullanıcıları da webden mesajlarına ulaşabilecek ve arkadaşlarıyla mesajlaşabilecek.

Farklı platformları ve cihazlar bağlama konusunda ve dolayısıyla mesajlaşma alanında WhatAapp böylece liderliğini daha da güçlendirmiş olacak. Güncelleme geldiğinde siz de WhatsApp Web adresine girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.