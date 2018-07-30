WhatsApp üzerinden yayılan yeni sanal şiddet oyunu Momo nedir?

Momo: Soluk bir cilt, fesat bir gülüş ve patlak gözler... Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı.

Şiddet içeren fotoğraflar ve tehditler

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar.

"Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Oyun ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda

Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda.

İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin WhatsApp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği de endişeye neden oluyor.

Nasıl ortaya çıktı?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında "WhatsApp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı.

Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.