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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta grup konuşmalarında yeni özellik

19 Temmuz 2021 20:37

WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik daha duyurdu. Buna göre, artık Grup toplantısı devam ettiği sürece kullanıcılar istedikleri zaman görüşmeye girip çıkabilecekler. Grup konuşmaları başladıktan sonra da kullanıcılar bu görüşmeye dahil olabilecek.

WhatsappWhatsapp grup konuşması
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