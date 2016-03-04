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Bilim / Teknoloji

'WhatsApp sigara ihbar hattı' devrede

İhbarın yapılacağı WhatsApp hattı Kayseri'de faaliyete geçti

04 Mart 2016 18:34

Türkiye'de ilk defa Kayseri’de, sigara içilmesi yasak olan mekanlarda vatandaşların sigara içildiğini gösteren görüntüleri göndererek ihbarda bulunacağı WhatsApp ihbar hattı Kayseri'de faaliyete geçirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün WhatsApp ihbar hattının kurulduğu, 2 Mart Çarşamba günü Vali Orhan Düzgün'ün katıldığı bir basın toplantısı ile duyurulmuştu. Vali Orhan Düzgün, "Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için vatandaşlarımızın 24 saat başvurabilecekleri Whatsapp İhbar Hattı oluşturuldu. Sigara içme yasağına uymayan mekanlarla ilgili vatandaşlarımızın çektikleri 15-20 saniyelik görüntüleri, bu ihbar hattına göndermelerini istiyoruz" demişti.

İhbar hattının kamuoyuna duyurulmasının ardından şu ana kadar 35 ihbarın geldiği öğrenilirken, değerlendirilen ihbarlar sonrasında tutulan tutanakların kaymakamlıklara gönderildiği kaydedildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, 0505-157 85 38 numaralı whatshapp ihbar hattının duyurulmasının ardından Isparta, İstanbul ve Almanya'dan arayan vatandaşların, uygulama nedeniyle teşekkür ettikleri, uygulamanın tüm Türkiye'de hayata geçirilmesini istediklerini bildirdi.

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