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Bilim / Teknoloji

WhatsApp mesajlarınızı mı paylaşıyor?

WhatsApp'ın gönderilen mesajları usulsüzce paylaştığı iddia edildi

03 Şubat 2017 00:39

Günümüzün popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını usulsüzce Facebook ile paylaştığı iddiasıyla, Almanya Tüketici Koruma Birliği tarafından mahkemeye verildi.

Tüketici Koruma Birliği'ne göre WhatsApp'ın geçtiğimiz ağustos ayında yeniden düzenlediği kullanıcı ve veri koruma maddeleri ile yasaları çiğnediği iddia edildi. 

Bu düzenleme ile beraber WhatsApp, yasalara uygun olmayan bir şekilde, kullanıcıların bilgilerini  Facebook'a ilettiği ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere WhatsApp, geçtiğimiz ağustos ayında kullanıcıların numaralarının Facebook ile birleştireceğini kamuoyuna duyurmuştu.

Fakat Tüketi Koruma Birliği WhatsApp'ın, bu bilgilerin kullanıcıların Facebook hesabı olup olmadığına bakılmaksızın paylaştığı gerekçe göstererek, tüketicilerin haklarını savunmak için dev şirkete dava açtıklarını duyurdu.

shiftdelete.net'in haberine göre Koruma Birliği yaptığı açıklamada ise ''Her tüketicinin kendi kişisel verilerinin nasıl kullanılacağına kendisi karar verebilmelidir''  ifadelerine yer verdi.

Henüz yetkililerden bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yetkililer en kısa zamanda bu dava hakkında bir resmi açıklama yapacaktır.

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