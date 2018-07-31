WhatsApp linç olaylarından sonra Hindistan'da haber paylaşım sınırı koydu

Sohbet uygulaması WhatsApp, 200 milyon kişinin hizmetlerini kullandığı Hindistan'da, sahte haberlerin yol açtığı linç dalgasından sonra bu ülkede, "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıkladı.

Hindistan hükümeti WhatsApp'ı yasal yollara başvurmakla tehdit ederek şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını istemişti.

Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edildi.

Perşembe günü akşam saatlerinde Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp'ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.

Sahibi Facebook olan WhatsApp şirketi bu tehdide bugün Hindistan'daki kullanıcıların birbirine mesaj "yönlendirme" kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.

Açıklamaya göre Hindistan'daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesine kısıtlanırken, üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısı da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.

Açıklamada hızlı yönlendirme yapmaya yarayan işlevin de kaldırılacağı kaydediliyor.

Şirket açıklamasında "Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp'ın, tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız" denildi.

Hindistan'ın Narendra Modi başbakanlığındaki hükümetinin baskısı sonucu şirket daha önce de WhatsApp'a, kullanıcıların, bir mesajın yönlendirme yoluyla geldiğini ayırt etmelerini sağlayacak yeni özellikler ilave etmişti.

WhatsApp ayrıca Hindistan'da yayımlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarla yalan ve yanlış haberlerin nasıl fark edilebileceği konusunda bilgilendirme yapmıştı.

Fakat Hindistan hükümetinin bilişim teknolojisinden sorumlu bakanlığı tarafından dün gece geç saatlerde yapılan sert açıklamada bu adımların yeterli bulunmadığı belirtildi.

"Sorumsuz mesajların alabildiğine ve en geniş şekilde yayılması konusunda WhatsApp yeterli önlemleri almamıştır" denildi.

Bakanlık "Eğer gelişmeleri sessizce izlemeye devam ederlerse sorumlu olacaklar ve işbirlikçi sayılarak haklarında işlem yapılacaktır" ifadesini de kullandı.

Hindistan, kullanıcıların WhatsApp yoluyla en fazla mesaj, fotoğraf, video ilettiği ülke.

Hindistan hükümeti, şirketin, resmi makamlarca talep edildiğinde, "kışkırtıcı" ya da "infial yaratıcı" mesajların kimler tarafından atıldığını tespit edip bildirmesini de istiyor.

Bugün yeni önlemler açıklayan şirket, bu konuda daha çekimser. Şirketin bugünkü açıklamasında kullanıcıların mahremiyetinin önemi vurgulandı ve mesajların tamamen kriptolu kalacağını kaydetti.