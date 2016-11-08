Whatsapp ile kopya üniversitede cep telefonunu yasaklattı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yönetimi, geçtiğimiz yılın ikinci döneminde bazı öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanarak kopya çektiklerinin tespit edilmesinin ardından eğitim öğretim sezonu boyunca öğrencilerin sınavlarda cep telefonu kullanımını yasakladı.

Trakya Üniversitesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2016 tarih ve 38 sayılı toplantısında alınan 03 nolu karar ile fakültemizde 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı ara sınavlarından başlamak üzere yapılacak tüm sınavlarda (vize, final, bütünleme, tek ders vb.) tüm öğrencilerin cep telefonu ile sınavlara girmeleri kesinlikle yasaklanmıştır. Sınav salonuna cep telefonu ile gelen öğrencilerin salona girdikleri anda cep telefonlarını sınav salon sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler hakkında Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre sınavlarda kopyaya teşebbüs etmekten işlem yapılacaktır” denildi.