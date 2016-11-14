Whatsapp için yeni emojiler geldi

Emzirme, başörtüsü, lotus pozisyonu, kanduranın da arasında bulunduğu 56 yeni emoji kullanıma girdi. İhtiyaçlara göre tasarlanarak kullanıma sunulan emojiler, tavsiye üzerine de hazırlanabiliyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; başörtüsü emojisi 15 yaşındaki Suudi kız Rayouf Alhumedhi tarafından önerilmişti. Yeni emojiler arasında kusmak üzere olan yüz, sakallı adam, sandviç, bretzel, tespih tutan el, gülen suratlı kasket, UFO gibi ilgi çekici simgeler de bulunuyor.

Emojiler, simgeler ve yazı karakterlerinin uygulama, platform ve cihaz bağımsız biçimde standartları Unicode adlı konsorsiyum tarafından belirleniyor.