T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp için yeni emojiler geldi

İhtiyaçlara göre tasarlanarak kullanıma sunulan emojiler, tavsiye üzerine de hazırlanabiliyor

14 Kasım 2016 00:06

Emzirme, başörtüsü, lotus pozisyonu, kanduranın da arasında bulunduğu 56 yeni emoji kullanıma girdi. İhtiyaçlara göre tasarlanarak kullanıma sunulan emojiler, tavsiye üzerine de hazırlanabiliyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; başörtüsü emojisi 15 yaşındaki Suudi kız Rayouf Alhumedhi tarafından önerilmişti. Yeni emojiler arasında kusmak üzere olan yüz, sakallı adam, sandviç, bretzel, tespih tutan el, gülen suratlı kasket, UFO gibi ilgi çekici simgeler de bulunuyor.

Emojiler, simgeler ve yazı karakterlerinin uygulama, platform ve cihaz bağımsız biçimde standartları Unicode adlı konsorsiyum tarafından belirleniyor.

ETİKETLER

whatsappemojibaşörtüsütespih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24