WhatsApp hattına yapılan ihbarla 4 şüpheli yakalandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da narkotik ekipleri, WhatsApp hattından gelen ihbar üzerine yaptığı operasyonda, yaklaşık 1 kilo esrarla bonzai ve metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Bursa’nın merkez Yıldırım ile Kestel ve Yenişehir ilçelerinde yapılan operasyonlarda H.T., A.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetaminle bonzai ve esrar ele geçirildi. Merkez Osmangazi İlçesi\'nde oturan S.G.’nin evine de operasyon düzenleyen ekipler, farklı poşetlerden toplam 1 kilo 50 gram esrar ele geçirdi.

Bursa polisi, 6 kişi hakkında \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan işlem yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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