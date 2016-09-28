WhatsApp grup sohbeti için yeni özellik

Sürekli yeni özelliklerle servisini geliştiren WhatsApp, Android uygulamasındaki beta kullanıcıları için 2.16.281 sürüm güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme birçok hata giderilmesinin yanı sıra grup sohbeti için yepyeni bir özelliği beraberinde getiriyor.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, güncellemeyle birlikte grup sohbetinde yönetici olan kişiler, rehber listesinin en üstünde yer alan "Gruba link ile davet et" seçeneğini kullanarak sohbete yeni kişiler dahil etmek için davet gönderebiliyor.

Bu seçeneği kullandığınızda uygulama size özel bir URL veriyor ve bunu herhangi biriyle paylaşarak sohbete dahil olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Söz konusu URL, üçüncü parti uygulamalar üzerinden mesaj yoluyla, QR kod şeklinde veya fiziksel NFC tagi ile gönderilebiliyor. Bu sayede özel URL'i paylaşarak bütün bir ekibi WhatsApp sohbetine dahil etmek mümkün oluyor.

Ayrıca bu güncellemeyle beraber kullanıcıların bir başka konuşmaya medya içeriklerini veya konuşma kayıtlarını yönlendirebildiği "çabuk ilet" özelliği de geldi.