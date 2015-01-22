T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

WhatsApp artık masaüstünde

Web sürümünün sinyallerini veren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web için yayınlandı.

22 Ocak 2015 00:56

Geçtiğimiz haftalarda uygulamanın web sürümü üzerinde çalışıldığı haberleri paylaşılmıştı. Ekran görüntüleri ile de desteklenen bu bilgiye göre WhatsApp'ın Google Chrome'un hem OS X hem de Windows versiyonları üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

shiftdelete.net'in haberine göre, bu haberden sonra kullanıcıların uygulamanın web sürümünü beklemeye başlamıştı. Beklendiği gibi de oldu ve kısa süre önce 700 milyondan fazla kişinin tercih ettiği WhatsApp 'in ilk masaüstü uygulaması Google Chrome için yayınlandı.

 

iOS için henüz yok

 

Şu anlık Android, BlackBerry ve Windows Phone kullanıcılarının kullanabildiği bu uygulama iOS kullanıcıları için ise henüz kullanılamıyor. Bunun nedeni ise Apple'ın kısıtlamaları olarak belirtilmiş.

WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir istedikleri web uygulamasını kullanmak için buradaki adreste yer alan QR kodunu WhatsApp uygulamasında taratmanız gerekiyor. Bunun içinde akıllı telefonunuzda WhatsApp 'in son sürümünün güncellenmiş olması gerekmekte.

ETİKETLER

whatsappmasaüstütelefonchrome

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24