WhatsApp artık masaüstünde

Geçtiğimiz haftalarda uygulamanın web sürümü üzerinde çalışıldığı haberleri paylaşılmıştı. Ekran görüntüleri ile de desteklenen bu bilgiye göre WhatsApp'ın Google Chrome'un hem OS X hem de Windows versiyonları üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

shiftdelete.net'in haberine göre, bu haberden sonra kullanıcıların uygulamanın web sürümünü beklemeye başlamıştı. Beklendiği gibi de oldu ve kısa süre önce 700 milyondan fazla kişinin tercih ettiği WhatsApp 'in ilk masaüstü uygulaması Google Chrome için yayınlandı.

iOS için henüz yok

Şu anlık Android, BlackBerry ve Windows Phone kullanıcılarının kullanabildiği bu uygulama iOS kullanıcıları için ise henüz kullanılamıyor. Bunun nedeni ise Apple'ın kısıtlamaları olarak belirtilmiş.

WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir istedikleri web uygulamasını kullanmak için buradaki adreste yer alan QR kodunu WhatsApp uygulamasında taratmanız gerekiyor. Bunun içinde akıllı telefonunuzda WhatsApp 'in son sürümünün güncellenmiş olması gerekmekte.