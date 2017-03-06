WhatsApp, artık hizmet vermeyeceği telefonları açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamayı kullanamayacak olan işletim sistemlerini açıkladı.

WhatsApp, resmi bloğundan 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren uygulamayı kullanmayacak işletim sistemlerini açıkladı.

Açıklamaya göre artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle uygulamayı kullanamayacak.

Belirtilen cihazların güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle sona ermesine rağmen WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti.

WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'tan tam olarak faydalanabileceklerini bildirdi.

Açıklanan telefonlar şu şekilde:

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 ve Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6