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Bilim / Teknoloji

WhatsApp yılın son gününde 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla rekor kırdı

04 Ocak 2021 09:15

Koronavirüs nedeniyle çoğu kişi yılbaşını evinde kutladı. Bu durum WhatsApp aramalarına yansıdı. Uygulama, 2020 yılı sona ererken 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı, geçen yılki sayının %50 üstünde oldu.

WhatsApp ile birlikte Facebook'un sohbet uygulaması da ABD içinde grup aramaları anlamında rekor kırdı. Ortalama günlük arama sayısını da neredeyse ikiye katladı.

Facebook Live ve Instagram Live da yılbaşında tercih edilen popüler platformlardan oldu. Bu iki platformdan yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu. Yayınların toplamda kaç kişiye ulaştığı ise açıklanmadı.

Facebook daha önce yaptığı açıklamalarda, altyapı verimliliğini artırmak için eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yaptığını açıklamıştı. Bu geliştirmenin nedeni olarak da pandemi döneminde çeşitli uygulamalarında yaşanan kullanım yoğunluğundaki artışı göstermişti. Firmanın çeşitli teknik ekipleri de yılbaşı sürecinde olası sorunlara karşı hazır bekletildi.

 

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