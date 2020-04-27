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Yaşam

WhatsApp: Viral mesajlarda yüzde 70 azalma var

27 Nisan 2020 23:19

WhatsApp, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilgiler yayılmasında kullanılabilecek "çok iletilen" mesajlarda yüzde 70'lik bir azalma görüldüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, salgın hakkında yayılan sahte haberler için "info-demi" tanımını kullanıyordu.

WhatsApp bunun üzerine, iki hafta önce normalde beş kişiye birden iletilebilen mesajların, her seferinde tek bir sohbette paylaşabilmesine izin veren bir güncelleme yaptı.

Ancak uzmanlar, dezenformasyonun engellenebilmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini söylüyor.

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