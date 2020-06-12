WhatsApp'tan kullanıcıları mutlu edecek iki yeni özellik

Milyonlarca kullancısı bulunan WhatApp'a 2 yeni özellikler geliyor. Kullanıcılar artık tarihe göre mesaj aratabilecek ve depolama alanını yönetebilecek.

Gelen özelliklerle beraber kullanıcılar artık tarihe göre mesaj aratabilecek ve depolama alanını yönetebilecek.



Öte yandan farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni arama filtresi olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.

Tarih seçerek arama yapılacak

WhatsApp'a gelecek olan ilk özellik tarihe göre mesaj arama seçeneği olacak. Kullanıcılar bir tarih seçerek WhatsApp mesajlarını hızlı bir şekilde arayarak bulabilecek.

Dosyalar sıralanabilecek

WhatsApp'a gelecek olan ikinci özellik ise depolama yönetimi ile ilgili. WhatsApp'ın yeni depolama aracını test ettiği ve yakında depolama kullanımı bölümünün yayına alınacağı bilgisi söylendi.



Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.

Güncelleme tarihi netleşmedi

Şirketin yeni özellikleri ne zaman yayına alacağı hakkında henüz herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor. Görünüşe göre özellikler testlerin ardından kullanıma açılacak.