WhatsApp'tan güncelleme süreci hakkında açıklama

Facebook’un bünyesinde bulunan ve kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan sohbet uygulaması WhatsApp'tan güncelleme süreciyle ilgili geldi. Şirketin açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" denildi.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.

WhatsApp'ın açıklaması şöyle: