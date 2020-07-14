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Bilim / Teknoloji

WhatsApp’ta erişim sorunu

14 Temmuz 2020 23:23

Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp uygulamasında giriş yapma ve paylaşım sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya hesaplarından WhatsApp’ta erişim sorunu olduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu ilk olarak masaüstünde kullanılan WhatsApp Web’de yaşandı. Ardından mobilde de giriş ve paylaşım sorunları görüldü.

WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar bağlantıyla ilgili sorunların olduğunu söylerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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