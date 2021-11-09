WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor

Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.