WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor
Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.
Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor. WhatsApp entegrasyonu hayata geçtiğinde ise para gönderme özelliğinin Türkiye’ye açılması beklenmiyor. Daha önce Meta’nın Novi’den Sorumlu Başkanı David Marcus, tüm ödeme hizmetlerini bir araya getireceklerini belirterek, "Ödemeler ve finansal hizmetler birimimizi ve ürünlerimizi Novi markası altında birleştiriyoruz" demişti.